Экономист оценил увеличение МРОТ в следующем году

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не является основной целью. Главная задача состоит в борьбе с серыми схемами и в пополнении бюджета, сообщил в беседе с радио КП директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

По его словам, с увеличением МРОТ работодателям придется повысить минимальные зарплаты, что может привести к росту средств с подоходного налога. Правительству необходимо надавить на работодателей, которые выплачивают зарплаты по серой схеме, отметил эксперт.

Также, как подчеркнул экономист, повышение МРОТ сделали с опережением для борьбы с бедностью.

"Не будет вклада в инфляцию, потому что только порядка 10–15% работников получают зарплату возле МРОТа, и на общий фон оплаты труда это никак не влияет", – добавил он.

22 ноября Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон об увеличении МРОТ в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей. Документ внесли в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета.

Как уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ является важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. В результате реализации проекта заработная плата вырастет у 4,8 миллиона граждан РФ, заявил он.

Изменения будут внесены в закон "О минимальном размере оплаты труда". Согласно задумке, решение вступит в силу с 1 января 2024 года.

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