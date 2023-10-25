Госдума одобрила законопроект об увеличении МРОТ до 19 тыс рублей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении федерального минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19 242 рублей.

Предполагается, что правовая норма, утверждающая новый размер МРОТ, начнет действовать с 1 января 2024 года.

"Это важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.

Изменения будут внесены в закон "О минимальном размере оплаты труда".

Законопроект был направлен в Госдуму правительством РФ еще в сентябре вместе с проектом федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

Ранее Путин назвал переход к экономике высоких зарплат приоритетной задачей для властей РФ. Его необходимо осуществить в ближайшие 10 лет. Чтобы достичь этой цели, по словам президента, нужно увеличить усилия по подготовке кадров, а также оценивать, спрос на каких специалистов растет в последнее время.

Российский лидер отмечал, что рост МРОТ позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников. Путин пообещал, что в России продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2024 году