Путин назвал сроки перехода России к экономике высоких зарплат

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Приоритетной задачей для властей РФ должен стать переход к экономике высоких зарплат, который необходимо осуществить в ближайшие 10 лет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по рынку труда.

"Ставлю планку по переходу к экономике высоких заработных плат в ближайшее десятилетие", – отметил он.

Чтобы достичь этой цели, по словам Владимира Путина, нужно увеличить усилия по подготовке кадров, а также оценивать, спрос на каких специалистов растет в последнее время.

Также президент России рассказал, что зарплаты по стране увеличились на 10,5% по итогам июля этого года. При этом глава государства отметил, что такая тенденция должна не только сохраняться, но и наращиваться.

Ранее глава государства заявил о необходимости повышать уровень зарплат россиян. По его словам, ситуация на рынке труда сейчас стабильная. Однако, подчеркнул Путин, нужно всегда думать о благосостоянии граждан.

До этого президент отмечал, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% положительно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона человек. Путин заверил, что в стране продолжат индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие соцвыплаты.

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