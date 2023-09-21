Россияне считают, что в ближайшем будущем ИИ заменит билетеров и кассиров

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Около 26% граждан России признались, что из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) боятся лишиться работы. Они считают, что первыми под удар попадут билетеры (77%), кассиры (67%), типографские работники (51%) и сотрудники банковских отделений (29%), потому что в их работе много рутинных задач, решение которых можно автоматизировать и улучшить. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос компании "Ренессанс Жизнь" и "Зарплаты.ру".

Всего в опросе поучаствовали более 2,4 тысячи респондентов. По их мнению, ИИ также сможет заменить операторов call-центров (26%), дикторов и актеров озвучки (22%), бухгалтеров (21%), туристических агентов (19%), переводчиков (17%) и дизайнеров (10%).

Аналитики подчеркнули, что из-за этого 28% опрошенных жалеют о выбранной профессии, 21% постоянно думают о смене направления карьеры. 84% участников считают, что будущее за экспертами по работе с ИИ, 59% отметили специалистов по обеспечению информационной безопасности, 57% – по кибербезопасности.

При этом отмечается, что многие профессии меняются. Так, могут появиться операторы роботизированных систем (50%), разработчики роботов (48%), 43% сказали о разработчиках имплантов и киберпротезов. Также 88% респондентов заявили, что искусственный интеллект не сможет заменить врачей, 68% – строителей, 63% – полицейских. Также в списке оказались адвокаты (55%) и страховые агенты (31%).

Ранее Владимир Путин заявил, что у ИИ на данном этапе развития не получится заменить учителя. Он может быть лишь инструментом в помощь педагогу.

До этого эксперты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали робота с нейросетью, которая способна повторить работы художников Клода Моне и Аркадия Рылова. В будущем систему будут использовать при реставрации, создании копий картин и нереализованных замыслов известных мастеров прошлого.

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