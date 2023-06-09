В России разработали робота-реставратора

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Эксперты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали робота с нейросетью, которая способна повторить работы художников Клода Моне и Аркадия Рылова, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки России.

Уточняется, что робот написал копии картин "Белая ночь. Ночная заря" Рылова и "Сумерки. Венеция" Моне. Размеры копий – 30 на 40 сантиметров, на создание каждой у машины ушло более 70 часов и 5 тюбиков краски.

"Картины, написанные роботом, имеют четко выраженное визуальное сходство, а также в них сохранена экспрессия, свойственная оригиналу", – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов.

Отмечается, что в будущем систему будут использовать при реставрации, создании копий картин и нереализованных замыслов известных мастеров прошлого. Проект проводится по гранту Российского научного фонда (РНФ).

Впервые подобного робота создали в 2016 году. Его картины были черно-белыми, так как он не умел смешивать краски. Обновленная версия может это делать. Поршневые насосы подают краску в смеситель, а программное обеспечение обрабатывает изображение, разбивает его на мазки и преобразовывает в машинный код.

Ученые разработали специальный метод оценивания того, насколько точно действуют алгоритмы при имитации стиля определенного художника. В основе подхода лежит подсчет характеристик и количества мазков разной длины. Их представляют в виде гистограммы.

Мазки анализируют по шести параметрам: ориентация, угол наклона, длина, кривизна, число соседних мазков с похожей ориентацией и разница в ориентации соседних мазков.

Каримов объяснил, что метод позволяет объективно оценить, насколько точна имитация живописной манеры художника.

"В результате проведенного исследования двух популярных алгоритмов стилизации изображений под живопись мы выяснили, что гистограммы оригиналов картин имеют весьма посредственное сходство с гистограммами цифровых реплик, созданных с помощью современных алгоритмов, на основе которых действует робот-живописец", – заявил он.

Чтобы робот-художник смог писать картины ближе к стилю оригинала, нужно усовершенствовать алгоритмы, заключил Каримов.

Ранее сообщалось, что ученые с помощью искусственного интеллекта смогли спустя 300 лет восстановить одну из главных работ Рембрандта "Ночной дозор". Искусствоведы говорят, что, поскольку работа стала полноценной, изменилась ее динамика, а также потенциальное восприятие зрителями.

Также искусственный интеллект закончил Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, использовав для этого сохранившиеся наброски и черновики композитора. Над созданием нейросети, получившей название BeethovANN 10.1, трудился программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо.

"Жизнь в большом городе": искусственный интеллект