Нейросеть смогла дорисовать картину Рембрандта "Ночной дозор"

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Ученые с помощью искусственного интеллекта смогли спустя 300 лет восстановить одну из главных работ Рембрандта "Ночной дозор", сообщает "Мир 24". Полностью полотно можно увидеть в Рейксмузеуме в Амстердаме.

Рембрандт закончил картину в 1642 году. В 1715-м полотно обрезали со всех четырех сторон, чтобы оно поместилось между двумя дверями амстердамской ратуши. Сейчас специалисты смогли добавить в произведение искусства недостающие сцены и персонажей.

Чтобы воспроизвести оригинал картины, они использовали копию и модель, которая умеет максимально похоже имитировать стиль знаменитого живописца.

Искусствоведы говорят, что, поскольку работа стала полноценной, изменилась ее динамика, а также потенциальное восприятие зрителями.

К примеру, если раньше центральной фигурой картины был капитан Франс Баннинк Кок, то теперь он смещен из центра. Справа теперь появилась фигура барабанщика, а слева – три фигуры, которые разглядеть досконально не представляется возможным. Эксперты полагают, что Рембрандт добавил их в композицию, чтобы сделать акцент на центр шедевра.

Для восстановления картины специалисты сначала обратились к копии работы, после чего подогнали размеры и скорректировали картину. Реставраторы не исключают, что в будущем можно будет создать более качественный вариант картины.

Ранее итальянский художник продал первую в мире скульптуру, созданную из пространства мыслей и энергиис. Невидимое произведение искусства ушло с молотка за 15 тысяч евро, то есть 1,3 миллиона рублей. Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау. Его скульптура получила название "Я есмь" (I am).

Сальваторе заявил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером примерно 150×150 сантиметров. Скульптура должна быть на открытом воздухе.

Как заявил Сальваторе Гарау, успешный исход аукциона свидетельствует о том, что пустота – это не что иное, как пространство, полное энергии.