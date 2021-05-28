Невидимая скульптура ушла с молотка за 1,3 млн рублей

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Итальянский художник продал первую в мире скульптуру, созданную из пространства мыслей и энергиис, ообщает News.ru.

Невидимое произведение искусства ушло с молотка за 15 тысяч евро, то есть 1,3 миллиона рублей. Сделка состоялась в Италии на аукционе Art-Rite. Автором необычного лота стал Сальваторе Гарау. Его скульптура получила название "Я есмь" (I am).

Сальваторе заявил, что его работу собственник обязательно должен разместить в частном доме на свободном от препятствий пространстве размером, примерно, 150×150 сантиметров. Скульптура должна быть на открытом воздухе.

Как заявил Сальваторе Гарау, успешный исход аукциона свидетельствует о том, что пустота – это не что иное, как пространство, полное энергии.

"Даже если мы опустошим его и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, это "ничто" будет иметь вес. Следовательно, у него есть энергия, которая конденсируется и превращается в частицы, то есть в нас", – сказал он.

Ранее в Великобритании на аукцион David Lay в графстве Корнуолл выставили на торги неизвестные письма принцессы Дианы другу ее семьи Роджеру Брамблу. Письма были отправлены в период с августа 1990 года по май 1997 года.

По оценкам экспертов, стоимость писем составляет 40 тысяч долларов. Всего на аукцион выставили 30 писем принцессы. До этого момента они хранились в платяном шкафу.