Нейросеть дописала Десятую симфонию Бетховена

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Искусственный интеллект смог закончить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, использовав для этого сохранившиеся наброски и черновики композитора. Об этом сообщает "Мир 24".

Над созданием нейросети, получившей название BeethovANN 10.1, трудился программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Именно она и помогла закончить недописанное произведение, а дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические правки, после чего симфонию исполнил оркестр Nexus.

"Приятно за этим наблюдать. Будто находишься в роддоме и встречаешь новую жизнь", – поделился своими впечатлениями Берни.

Ранее ученые с помощью искусственного интеллекта смогли спустя 300 лет восстановить одну из главных работ Рембрандта "Ночной дозор". Художник закончил картину в 1642 году, а в 1715-м полотно обрезали со всех четырех сторон, чтобы оно поместилось между двумя дверями амстердамской ратуши.

Специалисты смогли добавить в произведение искусства недостающие сцены и персонажей. Для этого они использовали копию картины и модель, которая умеет максимально похоже имитировать стиль знаменитого живописца.

