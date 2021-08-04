В России создали нейросеть для поиска людей с воздуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России разработали нейросеть, которую можно использовать для поиска пропавших людей с воздуха. Алгоритм, как передает газета "Известия", может распознать человека с расстояния в 150 метров.

Специалисты "Лаборатории Касперского" назвали свою разработку Kaspersky Neural Networks. Она способна анализировать фотографии, сделанные беспилотными летательными аппаратами.

Определить наличие человека на ландшафте разработка способна даже по части тела. При этом примечательно, что анализ ведется в реальном времени, то есть изображение с камеры летательного аппарата анализируется без каких-либо отсрочек.

Для обнаружения человека нейросети достаточно заметить часть тела. Похожие на них элементы фото алгоритм будет помечать рейтингом по стобалльной шкале. Окончательное определение, что именно в кадре, будут выносить люди. Нейросеть также сможет указать положение человека – будь он на ногах и в пути или же лежит.

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов ранее рассказал о новой системе оповещения о пропавших людях, которая заработала в общественном транспорте Москвы. Специалист назвал ориентировки очень важными для поиска попавших в беду.

