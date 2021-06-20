В Ялте нашли живым пропавшего без вести после ливней человека

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В Ялте нашли живым пропавшего без вести после ливней и подтоплений человека. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.
"Сегодня я проводил вечерний штаб, полиция заявила, что мужчина нашелся живой, а второго без вести пропавшего ищут", – отметил он.
При этом всего от наводнения в городе пострадали 40 человек.
На Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.
В частности, реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.
В настоящее время многие туристы покидают Ялту. Для людей отдых закончился раньше времени.
Число пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось до 40 человек