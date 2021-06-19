В подтопленном поселке Кореиз на южном берегу Крыма началась эвакуация

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма начали эвакуировать людей. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе", – говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после прошедших ливней и выхода из берегов рек ситуация в поселке характеризуется как сложная. Жилые дома подтопили селевые потоки, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение.

На полуостров обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы.

Реки вышли из берегов в Ялте. Власти перекрыли центр города и эвакуировали людей.

В настоящее время многие туристы покидают Ялту из-за таких погодных условий. Для людей отдых закончился раньше времени.