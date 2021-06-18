Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

17:34

Режим ЧС введен в Феодосии и Кировском районе из-за ливней

регионы погода

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Из-за сильных ливней в Феодосии и Кировском районе Крыма введен режим ЧС регионального масштаба. Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба, сообщает РИА Новости.

Ранее чрезвычайную ситуацию объявили еще в двух городах региона. В Ялте из-за проливных дождей вышла из берегов река Водопадная. В городе оказались подтоплены переходы, дороги, жилые дома и соцобъекты.

Подтапливает и хозяйственную зону "Крымэнерго", из-за чего город может остаться без света. В результате стихийного бедствия восемь человек пострадали и один погиб.

В Керчи подтопило более 200 домов, без света остались больница и центр города. За сутки 17 июня там выпало 72 миллиметра осадков.

В Ялте почти 3 тыс жителей остались без света из-за ливней

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать