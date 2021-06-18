Режим ЧС введен в Феодосии и Кировском районе из-за ливней

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Из-за сильных ливней в Феодосии и Кировском районе Крыма введен режим ЧС регионального масштаба. Соответствующее решение было принято на заседании Оперативного штаба, сообщает РИА Новости.

Ранее чрезвычайную ситуацию объявили еще в двух городах региона. В Ялте из-за проливных дождей вышла из берегов река Водопадная. В городе оказались подтоплены переходы, дороги, жилые дома и соцобъекты.

Подтапливает и хозяйственную зону "Крымэнерго", из-за чего город может остаться без света. В результате стихийного бедствия восемь человек пострадали и один погиб.

В Керчи подтопило более 200 домов, без света остались больница и центр города. За сутки 17 июня там выпало 72 миллиметра осадков.

