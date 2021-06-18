Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

В Ялте в результате подтоплений погиб один человек. Его унесло потоком воды, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

"В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком", – заявил он.

Ранее глава местной администрации Янина Павленко сообщила о восьми пострадавших в регионе. По ее словам, одного человека прооперировали, у него перелом лодыжки. У остальных мелкие травмы, не требующие стационарного лечения.

По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, 19 июня дожди в регионе если не стихнут, то как минимум снизится их интенсивность.

"На самом деле осадки идут не только в Крыму. Вчера в Краснодаре выпало 37 миллиметров, а в Сочи всего лишь 4 миллиметра осадков, хотя, казалось бы, рукой подать. То есть этот высотный циклон закручивает в себе большие облачные массивы, которые простираются до очень значительных высот. В дальнейшем, как показывает прогноз, этот циклон начнет понемногу дрейфовать на запад", – приводит его слова RT.

18 июня в Ялте ввели режим ЧС. Власти перекрыли центр города и приступили к эвакуации людей. Такой же режим введен на всей территории Крыма с 17 июня.