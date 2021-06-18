Два района в Забайкалье практически полностью отрезаны от мира паводком

Ливни завладели не только Крымом, но и Забайкальем. Там тоже введен режим ЧС из-за паводка. Два района оказались почти полностью отрезаны от внешнего мира. Людей, оставшихся на дороге, эвакуируют на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В девяти населенных пунктах подтоплены 39 жилых домов, почти 200 приусадебных участков, разрушены семь деревянных мостов, частично подтоплены шесть участков дорог. По прогнозам, дождь в Забайкалье будет идти еще два дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.