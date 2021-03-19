Самолет из Ниццы аварийно сел во Внуково

Бизнес-джет, летевший из Ниццы, совершил жесткую посадку во Внуково. Когда судно приземлилось, у него заклинило и надломилось шасси. Самолет завалился на бок.

Это был технический рейс, на борту были только пять членов экипажа. Никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.