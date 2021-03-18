Южный вестибюль станции "Спортивная" временно закрыли на вход

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По требованию полиции южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии временно работает только на выход. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Для входа на станцию пользуйтесь северным вестибюлем", – говорится в сообщении.

Причины закрытия входа не уточняются.

Ранее по требованию полиции поезда временно проезжали мимо станции метро "Сухаревская" Калужско-Рижской линии.

Также в середине февраля по требованию полиции поезда не останавливались на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро. Позднее движение было введено в график.