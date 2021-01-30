Строительство БКЛ метро планируют завершить на год раньше

11:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро может быть завершено на год раньше запланированного срока. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что в настоящее время работы по строительству развернуты на всех направлениях.
"Обращаю внимание, что первоначально срок стоял – 2023 год, но мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, и планируем закончить БКЛ фактически на год раньше", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.
Ранее заммэра заявил, что до конца 2021 года специалисты планируют завершить строительство более 70 процентов Большой кольцевой линии метро.
Также сообщалось, что на западном, юго-западном и южном участках кольца откроются станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино".
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