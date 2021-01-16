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Транспорт

12:25

Строительство более 70% БКЛ метро планируют завершить до конца года

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца 2021 года специалисты планируют завершить строительство более 70% Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году запланирован запуск 11 станций БКЛ, что составляет 70% готовности. Завершение работ и полный запуск линии произойдет в 2022 году", – отметил он.

Ранее стало известно, что на западном, юго-западном и южном участках кольца откроются станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино".

Длина кольца составит 70 километров. Пассажирам будут доступны 31 станция. С них можно будет пересесть на радиальные линии метро, МЦК, МЦД и радиальные направления железной дороги.

"Москва сегодня": что будет со строительством метро в 2021 году

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