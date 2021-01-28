Завершена проходка правого тоннеля между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершена проходка правого тоннеля от станции "Зюзино" до станции "Воронцовская". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Завершилась проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Зюзино" и "Воронцовская" на южном участке Большой кольцевой линии метро. Строительство соседнего левого перегонного тоннеля от "Зюзина" до "Воронцовской" планируется завершить весной текущего года, таким образом, заключительный перегон на южном участке Большого кольца метро будет пройден", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

Он рассказал, что проходкой занимался шестиметровый тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Роза". Он прошел более двух километров в условиях сложной гидрогеологии и плотной городской застройки под Севастопольским проспектом, улицей Профсоюзной и станцией "Калужская".

Бочкарев добавил, что на время проходческих работ под станцией "Калужская" был организован совместный штаб "Мосинжпроекта", служб метро и подрядчика строительства. Он уточнил, что специалисты наблюдали за ходом работ в круглосуточном режиме для обеспечения сохранности действующих и возводимых сооружений.

Ранее сообщалось, что три новые станции Большой кольцевой линии метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Бирюков уточнил, что на станции "Зюзино" приступили к монтажу электрических коммуникаций, а также к оборудованию вентиляционных систем.

Он добавил, что, кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.

