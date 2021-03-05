Поезда в центр временно проезжают станцию метро "Сухаревская" без остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда временно не останавливаются на станции "Сухаревская" Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"По требованию полиции поезда в центр временно проезжают станцию "Сухаревская" Калужско-Рижской линии (6) без остановки", – говорится в сообщении.

В середине февраля по требованию полиции поезда проезжали мимо станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро.

СМИ сообщали, что на станции неизвестный угрожал взорвать гранату. Позднее мужчина был задержан.