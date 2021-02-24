Поезда временно не останавливаются на станции "Славянский бульвар"

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Поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро без остановки. Меры предприняты в связи с требованием полиции. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пассажиры не смогут воспользоваться данной станцией для передвижения: она закрыта на вход и выход.

"Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом", – призвали в ведомстве.

По данным ТАСС, мужчина на станции "Славянский бульвар" угрожает взорвать гранату. Сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.

Ранее сообщалось, что до 31 августа на Замоскворецкой линии столичного метро поезда, следующие в центр, проезжают без остановки станцию "Каширская".