На станции "Каширская" до сентября не будут останавливаться поезда, следующие в центр

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Замоскворецкой линии столичного метро поезда, следующие в центр, будут проезжать без остановки станцию "Каширская" с 9 февраля по 31 августа. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

"С 9 февраля по 31 августа поезда проезжают станцию "Каширская" без остановки при следовании в центр", – говорится в сообщении.

На станции запланированы заботы по ее интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). В сообщении говорится, что для подъезда к "Каширской" с юга Москвы потребуется проследовать до "Коломенской", а затем сесть на поезд в обратном направлении. Для проезда с "Каширской" в центр столицы потребуется сделать пересадку на "Кантемировской".

В сообщении также говорится, что остановка поездов из центра возобновлена.

Ранее сообщалось, что три новые станции БКЛ метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Это станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ.

Кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.

