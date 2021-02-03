Станцию "Внуково" Солнцевской линии метро планируют открыть в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев анонсировал открытие станции "Внуково" Солнцевской линии метро.

По его словам, пассажиры смогут воспользоваться платформой в 2023 году. К данному моменту выполнено 10–15% работ, отметил Бочкарев, предстоит интеграция с инфраструктурой аэропорта.

"Работы ведутся в плановом режиме, и нет никаких сомнений в том, что все работы мы выполним в 2023 году. Если получится, то будем ускоряться, но пока плановый срок завершения работ – 2023 год", – заявил заммэра столицы.

Помимо "Внуково", на Солнцевской линии метро также появится станция "Пыхтино".

Ранее Бочкарев рассказал о ходе строительства на станциях "Карамышевская" и "Мнёвники" Большой кольцевой линии метро. По словам специалиста, их могут открыть уже в феврале или марте, поскольку основные работы уже проведены. В целом проект БКЛ может быть завершен раньше срока.

