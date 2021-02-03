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Транспорт

16:14

Станции метро "Карамышевская" и "Мнёвники" могут открыть в феврале – марте

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станции "Карамышевская" и "Мнёвники" могут открыть для пассажиров в феврале – марте 2021 года. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Станции уже почти полностью оснащенные, ведутся работы по интеграции этого участка", – подчеркнул он.

Всего, по словам Бочкарева, за 2021 год в Москве планируется ввести в эксплуатацию 11 станций метро.

Работы над созданием Большой кольцевой линии столичной подземки стартовали в 2011 году. Первый участок этого направления открылся на отрезке от "Делового центра" до "Петровского парка".

По словам Бочкарева, строительство БКЛ может быть завершено на год раньше заявленных сроков, то есть до наступления 2023 года. Он подчеркнул, что работы ведутся по всем направлениям одновременно.

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