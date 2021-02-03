Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Участок Калужско-Рижской линии метро "Беляево" – "Новые Черемушки" откроют досрочно, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Движение поездов на участке возобновится в обычном режиме с 4 февраля.
"Мы смогли закончить работы на четыре дня раньше, поэтому уже с завтрашнего дня вы сможете пользоваться метро в привычном режиме", – говорится в сообщении.
Участок Калужско-Рижской линии метро от "Беляево" до "Новых Черемушек" закрыли с 23 января по 7 февраля из-за строительства БКЛ. Поезда временно курсируют от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" – на юг. Москвичам рекомендуют выбирать для поездок соседние линии метро.
Рядом с закрытыми станциями курсируют компенсационные автобусы и дежурят инспекторы ЦОМП, которые помогают составить альтернативный маршрут.
В связи с этим движение транспорта ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка девяти километров.
После открытия станции "Калужская" БКЛ на одноименной станции оранжевой линии станет свободнее на 40%. Сама Калужско-Рижская линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15–18%. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при пересадке с БКЛ на Серпуховско-Тимирязевскую линию.
На оранжевой линии столичного метро ожидается наплыв пассажиров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: