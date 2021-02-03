Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

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Участок Калужско-Рижской линии метро "Беляево" – "Новые Черемушки" откроют досрочно, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Движение поездов на участке возобновится в обычном режиме с 4 февраля.

"Мы смогли закончить работы на четыре дня раньше, поэтому уже с завтрашнего дня вы сможете пользоваться метро в привычном режиме", – говорится в сообщении.

Участок Калужско-Рижской линии метро от "Беляево" до "Новых Черемушек" закрыли с 23 января по 7 февраля из-за строительства БКЛ. Поезда временно курсируют от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" – на юг. Москвичам рекомендуют выбирать для поездок соседние линии метро.

Рядом с закрытыми станциями курсируют компенсационные автобусы и дежурят инспекторы ЦОМП, которые помогают составить альтернативный маршрут.

В связи с этим движение транспорта ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка девяти километров.

После открытия станции "Калужская" БКЛ на одноименной станции оранжевой линии станет свободнее на 40%. Сама Калужско-Рижская линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15–18%. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при пересадке с БКЛ на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

