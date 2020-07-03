Путевые стены отремонтируют на семи станциях столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На семи станциях Московского метрополитена запланирован ремонт путевых стен. Они находятся напротив пассажирских платформ, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Так, ремонтные работы будут на "Спортивной", "Таганской" Таганско-Краснопресненской линии, "Волгоградском проспекте", "Молодежной", "Новых Черемушках", "Речном вокзале" и "Третьяковской".
"Ремонт путевых стен на станциях столичной подземки будет проходить ночью. Поэтому не потребуется корректировать график следования поездов. К тому же работы не помешают пассажирам", – поделился руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Перед работами специалисты удалят старую облицовку, после чего обновят инженерные коммуникации. При этом для каждой станции подземки будет разработано индивидуальное дизайнерское решение.
В частности, на "Третьяковской" путевые стены облицуют серо-коричневыми плитами из мрамора, которые воссоздадут по историческому проекту. Ремонт путевых стен ожидается еще на 13 станциях до конца следующего года.
Ранее говорилось, что Московский метрополитен с начала года отремонтировал 27 эскалаторов. Сотрудники метро поменяли направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами.
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