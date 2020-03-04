Свыше 300 километров кабелей обновят в тоннелях метро в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 300 километров кабелей планируют обновить в тоннелях московского метро в текущем году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет об электропроводах, которые подают напряжение на рельсы, тем самым обеспечивая движение составов. Также будут заменены кабели, отвечающие за работу эскалаторов и вентиляционной системы.

Ремонт охватит все линии столичного метрополитена кроме тех, которых были открыты недавно.

"Это самое масштабное обновление кабелей в Московском метрополитене за последние пять лет. Для сравнения: в прошлом году специалисты заменили в подземке около 230 километров кабелей", – подчеркнул заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что новые кабели будут способствовать сохранению стабильного интервала движения поездов. Кроме того, задержки на линиях будут сокращены до минимума.

Изоляция новых кабелей состоит из усовершенствованного каучукового материала – этилен-пропилена. Срок службы такого электропровода – 40 лет, что на 15 лет больше предыдущих образцов.

Работы по замене кабелей будут проводить ночью. Это сделано для того, чтобы не мешать пассажирам и движению составов. Ежесуточно у мастеров будет 2,5 часа на прокладку. За это время планируется заменять свыше одного километра кабелей.

Ранее станцию метро "Смоленская" закрыли на обновление до июня 2021 года. Сообщалось, что в ходе ремонтных работ планируется заменить три эскалатора, которые были усыновлены при открытии станции в 1953 году.