Движение ограничили в районе участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничили в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево из-за закрытия Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщается на Едином транспортном портале.

Известно, что ограничения в движении транспорта будут действовать до 9 февраля. При этом для проезда общественного транспорта организованы выделенные полосы протяженностью порядка 9 километров.

В частности, выделенные полосы появились на улице Профсоюзной – от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая. Также проезд доступен для наземного городского транспорта в районе остановки "Метро Беляево" и на участке от улицы Профсоюзной до улицы Новочеремушкинской. При этом на Профсоюзной улице действующую выделенную полосу расширили до двух.

Кроме того, водители личного транспорта не смогут проехать по улице Миклухо-Маклая – от улицы Профсоюзной до дома 43, по дублеру улицы Профсоюзной – от дома 98к1 до улицы Миклухо-Маклая, а также по боковому проезду улицы Профсоюзной в районе домов 85к1 и 39/25.

Проезд был запрещен при выезде из дворов домов 98к1, 100, 102/47 на дублер улицы Профсоюзной. Выехать также не получится из дворов домов 43к1, 55, 73, 83к3, 83А и с парковки у дома 45А на улицу Профсоюзную.

Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале и продублированы на электронных дорожных табло. Отмечается, что при необходимости могут быть введены дополнительные ограничения.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".

На время закрытия станций будут запущены бесплатные автобусы КМ. Рядом с закрытыми станциями будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые помогут составить альтернативный маршрут.