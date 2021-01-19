Автобусы запустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С 23 января по 7 февраля на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами КМ. Они будут ходить от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" с остановкой у "Калужской", сообщается в Telegram-канале Дептранса.
Уточняется, что автобусы будут ходить с 5:30 утра до 2 часов ночи с интервалами около минуты. В будни на маршруты выйдут более 60 машин, а в выходные их будет более 30.
Также будут запущены короткие рейсы регулярных маршрутов: № 261к – от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная", № 281к – от проезда Карамзина через метро "Теплый Стан" до метро "Тропарево", № 784к – от метро "Калужская" до метро "Чертановская".
Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки в дни ограничений и выбирать самый удобный маршрут.
Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".
"Это наш город": закроется участок между станциями метро "Беляево" и "Новые Черемушки"
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