Автобусы запустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 23 января по 7 февраля на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами КМ. Они будут ходить от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" с остановкой у "Калужской", сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Уточняется, что автобусы будут ходить с 5:30 утра до 2 часов ночи с интервалами около минуты. В будни на маршруты выйдут более 60 машин, а в выходные их будет более 30.

Также будут запущены короткие рейсы регулярных маршрутов: № 261к – от метро "Беляево" до метро "Юго-Западная", № 281к – от проезда Карамзина через метро "Теплый Стан" до метро "Тропарево", № 784к – от метро "Калужская" до метро "Чертановская".

Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки в дни ограничений и выбирать самый удобный маршрут.

Ранее сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".