Участок Калужско-Рижской линии метро открыли на четыре дня раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена от станции "Беляево" до станции "Новые Черемушки" открыли на четыре дня раньше запланированного срока. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За неполные две недели тоннелепроходческий щит прошел больше 30 метров для новой Большой кольцевой линии (БКЛ), 20 из них – прямо под станцией "Калужская". Кроме того, за время технического перерыва удалось обновить инфраструктуру метрополитена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день около 500 сотрудников помогали пассажирам сориентироваться у закрытых станций и спланировать маршрут. У станций "Беляево" и "Новые Черемушки" жители столицы выпили 2 тысячи литров бесплатного чая. Свыше 1,5 тысячи пассажиров перевезли автобусы КМ.

Участок Калужско-Рижской линии метро от "Беляево" до "Новых Черемушек" закрыли с 23 января из-за строительства БКЛ. Поезда временно курсировали от станции "Новые Черемушки" в центр и от станции "Беляево" – на юг.

В связи с этим движение транспорта было ограничено в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево. При этом для проезда общественного транспорта были организованы выделенные полосы протяженностью порядка девяти километров.

После открытия станции "Калужская" БКЛ на одноименной станции оранжевой линии должна стать свободнее на 40%. Сама Калужско-Рижская линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15–18%. Пассажиры смогут экономить до 30 минут при пересадке с БКЛ на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

