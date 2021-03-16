Автоэксперт перечислил особенности вождения весной

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Директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев перечислил в эфире радио Sputnik особенности вождения автомобиля весной.

Специалист напомнил, что весной на дорогах появляются водители, которые в зимний период оставляли машину на длительный простой. Таким автолюбителям он посоветовал перед первым выездом тщательно проверить все агрегаты и системы машины.

В частности, стоит осмотреть диски на предмет ржавчины. Кроме того, следует оценить состояние шин после простоя.

"Нужно проверить уровень всех жидкостей, особенно тормозной, рулевое управление, обязательно нужно проверить световые приборы: фары, поворот, аварийная сигнализация", – порекомендовал эксперт.

Дополнительно следует проверить состояние автомобильной аптечки, считает специалист. Кроме того, после долгого перерыва в вождении человеку стоит заново "прочувствовать" автомобиль и привыкнуть к дорожным ситуациям различного характера – заторам, авариям и хамству со стороны некоторых участников движения.

"Это все играет даже большую роль, чем подготовка автомобиля. Люди, которые полгода не управляли автомобилем, могут начать нервничать, и в связи с этим происходят ДТП, что показывает практика у нас на дорогах", – отметил Канаев.

Он подчеркнул, что за рулем важно сохранять терпение, внимание и спокойствие. Специалист дополнительно посоветовал перед поездкой найти информацию о новых развязках и дорожных знаках на привычных маршрутах. Это поможет чувствовать себя увереннее в поездке, заключил Канаев.

Ранее эксперты назвали опасную ошибку при парковке машины. Специалисты советовали во время перепадов температуры не оставлять автомобиль на ночь в луже.