Эксперты назвали "ежедневную" ошибку при запуске автомобиля

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Эксперты заявили, что водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля.

Как пишет сайт "Аргументы и факты", первые секунды после включения зажигания важны для правильной настройки электроники в машине. Поэтому не следует прерывать этот процесс, сразу переводя ключ в положение "Старт".

В материале отмечается, что в этот момент электроника современного автомобиля "опрашивает" технические системы и проводит диагностику, собирая данные об окружающей обстановке и климатических условиях.

Особенно такая настройка важна в зимнее время года, когда электроника выбирает один из алгоритмов смесеобразования для запуска двигателя.

В случае быстрого перевода в "рабочий" режим автомобиль функционирует на усредненных показателях, что может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор и повлиять на его износ.

При этом самым опасным является быстрый запуск автомобилей с дизельным мотором. В результате это грозит неравномерной работой цилиндров и в некоторых случаях засорением фильтров продуктами распада солярки.

Эксперты журнала "За рулем" ранее дали советы по уменьшению расхода топлива при езде на автомобиле в холодное время года.