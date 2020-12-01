Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты журнала "За рулем" дали советы по уменьшению расхода топлива при езде на автомобиле в холодное время года.
Отмечается, что зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы, а также состояние дорог. Для уменьшения расхода следует прогревать двигатель непродолжительное время. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться.
Если автомобиль засыпало снегом, то кузов следует полностью очистить, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится. Кроме того, важно за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива.
Также рекомендуется использование моторного масла меньшей вязкости и автоодеяла, которое ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть. Помимо прочего, требуется убрать из машины все лишнее, включая багажник с крыши, и стараться водить более плавно, без пробуксовок и ненужных ускорений.
Автоэксперт Вячеслав Субботин ранее рассказал, на что следует обращать внимание при покупке подержанной машины.
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