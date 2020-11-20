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Москва 24

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Транспорт

05:23

ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы, которые позволяют быстро определить алкогольное или наркотическое опьянение водителей. Об этом рассказал РИА Новости начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников.

По его словам, часть приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.

Черников подчеркнул, что новый прибор – это не алкотестер, а индикатор. Уточняется, что одно из устройств определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд.

Сообщается, что после выявления водителей в нетрезвом состоянии их будут отправлять на медосвидетельствование. При этом сесть за руль им уже не позволят.

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует разработать концепцию массового внедрения алкозамков, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Отмечалось, что научная организация РФ в области развития автомобилестроения ФГУП "НАМИ" должна будет проверить влияние устройств на безопасность машин.

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