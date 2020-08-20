Минздрав отказался от тестов на хронический алкоголизм для водителей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей, сообщает "Коммерсант".

Речь идет об исследовании, с помощью которого в крови выявляется CDT-маркер. Ранее предлагалось ввести такое тестирование для тех, кто планирует сдать экзамены на водительские права или поменять удостоверение по истечении срока его годности.

Вместо этого ведомство предложило назначение исследований крови или мочи в случае обнаружения симптомов, которые могут стать противопоказаниями для вождения.

Отказ от данной инициативы произошел во время доработки ведомством поправок по поводу изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. В пресс-службе Минздрава сообщили, что поправки подготовлены и направлены на рассмотрение рабочей группы.

В документе теперь указано, что лабораторные исследования проводятся с целью диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя. В проекте поправок, представленном Минздравом в июне, фигурировала формулировка "в целях диагностики употребления алкоголя".

Психиатр-нарколог Александр Ковтун отметил, что изменение формулировки не ограничивает врача. По его словам, специалист сможет в любом случае отправить человека на анализ крови, в том числе и с целью проверки наличия CDT-маркеров.

В то же время Ковтун отметил, что этот показатель рассказывает лишь об остаточных следах алкоголя в организме. Эксперт подчеркнул, что грамотный врач будет опираться на комплексную картину исследования организма.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева назвала такое решение Минздрава половинчатым. Она считает, что злоупотребляющих алкоголем и наркотиками необходимо убирать с дороги.

"Анализы крови на содержание психоактивных веществ предлагается брать только при выявлении врачом симптомов соответствующего заболевания, а анализы мочи на те же самые психоактивные вещества – у всех водителей и кандидатов в водители. Разумно было бы направлять на подобные анализы также исключительно по направлению врача", – отметила Шутылева.

Ранее стало известно, что в Минздраве подготовили проект по основным вопросам введения новых правил медосвидетельствования для водителей. Их планируется ввести с 2021 года.

Новые правила планировали ввести в 2019 году, однако проект был отложен для проведения дополнительных анализов методов тестирования.