Минздрав отказался от тестов на хронический алкоголизм для водителей – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей, сообщает "Коммерсант".
Речь идет об исследовании, с помощью которого в крови выявляется CDT-маркер. Ранее предлагалось ввести такое тестирование для тех, кто планирует сдать экзамены на водительские права или поменять удостоверение по истечении срока его годности.
Вместо этого ведомство предложило назначение исследований крови или мочи в случае обнаружения симптомов, которые могут стать противопоказаниями для вождения.
Отказ от данной инициативы произошел во время доработки ведомством поправок по поводу изменения в порядок проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. В пресс-службе Минздрава сообщили, что поправки подготовлены и направлены на рассмотрение рабочей группы.
В документе теперь указано, что лабораторные исследования проводятся с целью диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя. В проекте поправок, представленном Минздравом в июне, фигурировала формулировка "в целях диагностики употребления алкоголя".
Психиатр-нарколог Александр Ковтун отметил, что изменение формулировки не ограничивает врача. По его словам, специалист сможет в любом случае отправить человека на анализ крови, в том числе и с целью проверки наличия CDT-маркеров.
В то же время Ковтун отметил, что этот показатель рассказывает лишь об остаточных следах алкоголя в организме. Эксперт подчеркнул, что грамотный врач будет опираться на комплексную картину исследования организма.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева назвала такое решение Минздрава половинчатым. Она считает, что злоупотребляющих алкоголем и наркотиками необходимо убирать с дороги.
"Анализы крови на содержание психоактивных веществ предлагается брать только при выявлении врачом симптомов соответствующего заболевания, а анализы мочи на те же самые психоактивные вещества – у всех водителей и кандидатов в водители. Разумно было бы направлять на подобные анализы также исключительно по направлению врача", – отметила Шутылева.
Ранее стало известно, что в Минздраве подготовили проект по основным вопросам введения новых правил медосвидетельствования для водителей. Их планируется ввести с 2021 года.
Новые правила планировали ввести в 2019 году, однако проект был отложен для проведения дополнительных анализов методов тестирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: