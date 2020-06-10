ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
ГИБДД хочет внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Александр Быков.
По его словам, эта методика позволит оперативно проверять сразу несколько автомобилей из потока.
"В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть – мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение", – цитирует Быкова радиостанции "Комсомольская правда".
Он отметил, что устройство не будет похоже на алкотестер. В то же время Быков не уточнил, как это будет технически выглядеть.
Генерал-майор полиции рассказал, что инспекторы смогут направить машины в одну полосу и за 20–30 минут проверить большое количество водителей. Проект методики направили на обсуждение в Общественную палату.
Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Как говорится в документе на портале нормативных актов, сдавать анализы при получении медсправки нужно будет в том случае, если нарколог выявит симптомы заболевания.
Для определения употребления алкоголя будут использовать лабораторные исследования крови или мочи.
Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей
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