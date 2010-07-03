Песков прокомментировал новый порядок медосмотра для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Минздрав скорректирует новые медицинские требования к водителям, которые доходят до абсурда и противоречат здравому смыслу.

"Конечно, если это таким образом доходит до абсурда, ну, естественно, будет (дорабатываться). Конечно, Минздрав внесет необходимые корректировки. Здесь не должно быть сомнений", – приводит слова Пескова ТАСС.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал новые требования, согласно которым в категорию хронических алкоголиков могут попасть те, кто хотя бы раз в месяц выпивает бокал вина.

Песков также добавил, что решение о сдаче анализов на пристрастие к алкоголю и наличие психотропных веществ в организме водителей не согласовывалось с Кремлем.

"Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента и не должны согласовываться", – подчеркнул он.

МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.

В связи с этим в Минздраве ввели новый порядок медосвидетельствования водителей. Сообщалось, что при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

На этом фоне появились сведения о возможном росте цен на медсправки. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз. Из-за сообщений о повышении цен в некоторых городах возникли очереди за получением справок.

Владимир Путин выразил мнение, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ.

Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2020 года. Такое решение одобрила министр здравоохранения Вероника Скворцова "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.