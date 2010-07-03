Песков прокомментировал новый порядок медосмотра для водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Минздрав скорректирует новые медицинские требования к водителям, которые доходят до абсурда и противоречат здравому смыслу.
"Конечно, если это таким образом доходит до абсурда, ну, естественно, будет (дорабатываться). Конечно, Минздрав внесет необходимые корректировки. Здесь не должно быть сомнений", – приводит слова Пескова ТАСС.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал новые требования, согласно которым в категорию хронических алкоголиков могут попасть те, кто хотя бы раз в месяц выпивает бокал вина.
Песков также добавил, что решение о сдаче анализов на пристрастие к алкоголю и наличие психотропных веществ в организме водителей не согласовывалось с Кремлем.
"Сами эти меры не согласовывались с администрацией президента и не должны согласовываться", – подчеркнул он.
МВД разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медосвидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.
В связи с этим в Минздраве ввели новый порядок медосвидетельствования водителей. Сообщалось, что при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
На этом фоне появились сведения о возможном росте цен на медсправки. Отмечалось, что цена справок может значительно вырасти из-за обязательного теста на определение маркеров, которые свидетельствуют о регулярной алкогольной нагрузке. В Воронеже и Красноярске ожидали повышение цены в пять раз, а в Томске – в 20 раз. Из-за сообщений о повышении цен в некоторых городах возникли очереди за получением справок.
Владимир Путин выразил мнение, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Глава государства признался, что узнал о ситуации с медицинскими справками для ГИБДД из СМИ.
Позднее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2020 года. Такое решение одобрила министр здравоохранения Вероника Скворцова "с учетом обеспокоенности граждан". Ведомство планирует провести дополнительный анализ методов, используемых для медосвидетельствования.
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
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