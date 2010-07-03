Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

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В нескольких российских городах образовались огромные очереди за медицинскими справками для водительских прав после информации о возможном подорожании справок для автомобилистов.

Так, по данным телеканала "Вести. Воронеж", к наркологическому диспансеру в их городе выстроились десятки человек. В их числе были и те, у кого срок действия прав заканчивается в следующем году. Первые водители пришли к учреждению уже к 06:00. Телеканал отметил, что, согласно новым правилам, цены на справки вырастут в городе "примерно в пять раз".

На регистратуре в воронежском наркодиспансере указано, что сейчас медицинскую справку на получение прав на категорию А, В и М можно оформить за тысячу рублей, а на категории С и D – за 1700. При этом уже 22 ноября их цена увеличится до 5450 и 6150 рублей соответственно.

Также об очередях за справками сообщил оренбургский портал 56orb. В среду утром у здания одного из диспансеров города собралось около 50 человек. СМИ утверждают, что стоимость медсправок в городе вырастет в 13 раз.

"Пока это удовольствие стоит всего 360 рублей, но уже через два дня, 22 ноября, цена может вырасти в 13 раз – до 5000 рублей", – говорится в сообщении портала.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России поменяются правила медосвидетельствования водителей. Так, при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов.

В случае положительных результатов человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.

Как сообщили РИА Новости в Минздраве, приказ об обязательном определении психоактивных веществ позволит более объективно оценивать результаты химико-токсикологических исследований без визуальной оценки.

Тем временем министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.

В ведомстве подчеркивают, что ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия. Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.

