Медсправки для получения водительских прав станут электронными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркивают, что ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.

Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.

В том случае, если у водителя обнаружат заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем, его направят на обязательное медицинское освидетельствование. Пройти его нужно в течение месяца. Если автомобилист этого не сделает, то его права аннулируют, если заболевание подтвердится – гражданина также лишат водительских прав.

Ранее Минэкономразвития и МВД согласовали концепцию по продаже "красивых" государственных регистрационных знаков. Водителям будет доступна новая процедура получения госномера.

Автомобилисты смогут заплатить пошлину и выбрать красивый номер для своей машины через портал государственных услуг. Региональным властям позволят использовать повышенный тариф и выставлять номера на аукционы. Размер пошлин еще не установлен. Предполагается, что новые правила сделают теневой рынок невыгодным.

