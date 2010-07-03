Медсправки для получения водительских прав станут электронными

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркивают, что ГИБДД будет запрашивать информацию о прохождении медицинского освидетельствования через специальную систему электронного взаимодействия.
Через эту же систему полицейские смогут получить информацию об автомобилистах с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством до истечения срока действия водительского удостоверения.
В том случае, если у водителя обнаружат заболевание, с которым нельзя управлять автомобилем, его направят на обязательное медицинское освидетельствование. Пройти его нужно в течение месяца. Если автомобилист этого не сделает, то его права аннулируют, если заболевание подтвердится – гражданина также лишат водительских прав.
Ранее Минэкономразвития и МВД согласовали концепцию по продаже "красивых" государственных регистрационных знаков. Водителям будет доступна новая процедура получения госномера.
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"Вечер": продажа "красивых" номеров