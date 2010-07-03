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Москва 24

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Общество

13 ноября, 19:37

В Минздраве рассказали о новом порядке освидетельствования водителей

общество авто

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обязательное определение психоактивных веществ в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей сделает результаты более объективными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

Приказ ведомства о внесении изменений в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей уже зарегистрирован в Минюсте. Согласно поправкам, автомобилисты будут сдавать анализ на наличие психоактивных веществ в моче, а также анализ крови на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

В случае положительных результатов человека будут направлять в наркологический диспансер, где его обследует психиатр-нарколог и проведет лабораторные исследования. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия.

Ранее президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал информацию о том, что для получения водительских прав планируют ввести тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого сигнализирует об алкоголизме.

Он отметил, что положительно оценивает инициативы, которые предлагаются по ужесточению требований к водителям, которые именно системно нарушают правила дорожного движения.

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