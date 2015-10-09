Пьяных водителей предлагают отправлять на принудительное лечение

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Предварительное тестирование на алкоголь без понятых и видеосъемки может стать обычной практикой. Кроме того, МВД совместно с Минздравом разрабатывают возможность принудительного лечения водителей, чьи анализы дадут положительный результат. Об этом m24.ru заявил замруководителя департамента обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Кузин.

"Процедура проверки одноразовым тестером подобна той, что применялась до сегодняшнего дня при массовых проверках. Ноу-хау нет, просто у водителей определяются признаки опьянения. Если они есть, то человек отправляется на медицинское освидетельствование в процессуальном порядке. Если нет, то человека задерживать никто не станет. Одноразовый тест уже давно применяется", – пояснил он.

Собеседник m24.ru добавил, что вопрос, связанный с ограничением деятельности по медицинским показателям, действительно разрабатывается. В настоящее время Минздрав определяет критерии и порядок самой процедуры. Он добавил, что в список тех, кому придется пройти принудительное лечение могут добавить лиц, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.

"По судебному решению, людям склонным к употреблению алкоголя будет назначено так называемое медицинское сопровождение", – рассказал заместитель руководителя. – Категорично заявить о том, что лица, отказавшиеся от медицинского освидетельствования, также будут направляться на принудительное решение пока рано. Но этот вопрос действительно обсуждается".

Кузин уверен, что волны недовольства со стороны автолюбителей не последует. Массовые проверки с помощью одноразового тестера без видеорегистратора и понятых проводятся с прошлого года. Возражений со стороны водителя, если его не задерживают на прохождение полноценного освидетельствования, обычно не возникает.

"Проверка трезвого человека с помощью этих упрощенных тестеров занимает по сути 10–15 секунд", – подытожил он.

В России не упростят тестирование водителей на алкоголь – эксперт

Однако руководитель общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов опасается, что внедрение упрощенной проверки на алкоголь может вызвать волну коррупции.

"Дело в том, что все вот эти процедуры: понятые, видеосъемка, освидетельствование и медосвидетельствование, возможность отказаться от освидетельствования в пользу медосвидетельствования... Они были введены не просто так. Это все было введено из-за того, что ловля пьяных водителей превратилась, по сути, в фальсификацию и вымогательство у трезвых водителей, которые ничего не нарушали", – считает он.

Предложение упростить проверку на алкогольное опьянение, уверен Шкувалов, происходит из презумпции кристальной честности инспекторов ДПС. Инспекторы ДПС должны быть ограничены в своих возможностях, в том числе, и по освидетельствованию граждан.

По мнению руководителя общественного движения, необходимо разработать градацию по степени алкогольного опьянения. "Абсолютно пьяный водитель, который не может самостоятельно выйти из машины и человек, у которого тестер покажет 0,3 промилле – одинаково несут ответственность перед законом", – подчеркнул он.

Напомним, с июля этого года вступили в силу изменения в правила дорожного движения и Уголовный кодекс России. Они призваны повысить безопасность участников дорожного движения. Теперь уголовным преступлением стало повторное управление машиной в нетрезвом состоянии, а также второй и последующий отказ от медосвидетельствования.

Статья предполагает различные виды наказания: штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Также Минздрав меняет правила проверки водителей на состояние опьянение – теперь им придется не только дышать в трубку, но и сдавать анализы. Подобные изменения коснутся не только автолюбителей, но и других граждан.

На алкоголь и наркотики, к примеру, смогут проверить сотрудника по запросу работодателя.