Росавиация предупредила о продолжающемся влиянии снегопадов на работу аэропортов в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аномальные снегопады продолжают локально влиять на работу воздушного транспорта в некоторых российских регионах, предупредила пресс-служба Росавиации.

Например, из-за обильных осадков аэропорт Краснодара временно прекратил обслуживание рейсов до 18:00 по московскому времени. В связи с этим авиакомпания "Аэрофлот" отменила 7 вылетов.

При этом 17 рейсов были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах, продолжили в федеральном агентстве воздушного транспорта. В частности, пассажиров части рейсов, совершивших посадки на аэровокзалах в Минеральных Водах и Ставрополе, автобусами доставят в Краснодар.

В свою очередь, граждан, направлявшихся в Москву, перевезут в аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод, где они смогут продолжить путь до места назначения.

В настоящее время специалисты Росавиации, находящиеся в ведении агентства госкорпорации по ОрВД, взяли на особый контроль работу авиагавани Краснодара. Была привлечена вся необходимая спецтехника и усилены смены сотрудников.

"Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются напитками, питанием, другими сервисами согласно федеральным авиационным правилам", – подчеркнули в федеральном агентстве.

В то же время в аэропортах Домодедово и Казани случаи изменения маршрутов были единичными и связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос. Вместе с тем аэровокзалы столичного региона продолжают работать в штатном режиме.

Согласно данным пресс-службы на 14:00 по московскому времени, с начала суток Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский суммарно обслужили 711 рейсов, из которых 375 были на вылет, а 336 – на прилет. Еще 88 рейсов (48 вылетов и 40 прилетов) были обслужены в период с 14:00 до 16:00.

Однако из-за неблагоприятных погодных условий в некоторых городах Дальнего Востока "Аэрофлот" скорректировал расписание вылетов рейсов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа, заключили в Росавиации.

Аэропортовые службы столичного региона были переведены на усиленный режим работы с 9 января после обрушения на столицу первой волны циклона "Фрэнсис".

В связи с непогодой в Росавиации предупреждали о возможной корректировке в расписании полетов и отмене рейсов. Данные меры связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой и обработки воздушных судов противообледенительными жидкостями.