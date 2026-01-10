Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров в условиях задержек авиарейсов в аэропортах московского авиаузла, сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры России.

По последним данным, семь рейсов "Аэрофлота" направлены на запасные аэродромы из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"По состоянию на 11:00 10 января на запасные аэродромы в Домодедово, Внуково и Нижний Новгород направлено 7 рейсов", – говорится в сообщении.

Авиакомпания также организовала обслуживание и выдачу багажа пассажирам в Домодедово и Внуково. Транзитные пассажиры могут воспользоваться переездом в аэропорт Шереметьево.

Четыре рейса отменены на прилет в Сочи из Москвы, уточняет агентство со ссылкой на данные онлайн-табло сочинского аэропорта.

Кроме того, пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавила, что из городов Сибири задерживаются рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии".

Аэропортовые службы Москвы ранее были переведены на усиленный режим работы из-за сильного снегопада.

В ночь на 10 января столичный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к штатной работе, несмотря на сложные метеоусловия. При этом были продлены ограничения на прилет в столичном аэропорту Шереметьево. Однако все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.