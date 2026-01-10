Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 09:07

Транспорт

Московские рейсы задерживаются в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несколько московских рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло авиагаваней.

Согласно последним данным, в Уфе на вылет в Москву задержаны два рейса, еще два отменены. При этом на прилет задержаны три рейса, два отменены.

В ижевском аэропорту на прилет и вылет задержаны по одному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга. А в Оренбурге задержан один рейс в Санкт-Петербург, также изменено время прилета и вылета пяти московских авиарейсов.

В свою очередь, в авиакомпании "Уральские авиалинии" уточнили, что рейсы в Москву выполняются в штатном режиме.

"Однако могут быть небольшие отклонения от графика, связанные с последствиями неблагоприятных метеоусловий. Отмен рейсов нет", – сказала собеседница агентства.

Аэропортовые службы столицы были переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. В авиагаванях проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

В ночь на 10 января столичный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к штатной работе, несмотря на сложные метеоусловия.

При этом ограничения на прилет в столичном аэропорту Шереметьево были продлены до 10:00 по московскому времени. Все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.

Читайте также


транспорт

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика