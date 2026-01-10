Московские рейсы задерживаются в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Несколько московских рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло авиагаваней.

Согласно последним данным, в Уфе на вылет в Москву задержаны два рейса, еще два отменены. При этом на прилет задержаны три рейса, два отменены.

В ижевском аэропорту на прилет и вылет задержаны по одному рейсу из Москвы и Санкт-Петербурга. А в Оренбурге задержан один рейс в Санкт-Петербург, также изменено время прилета и вылета пяти московских авиарейсов.

В свою очередь, в авиакомпании "Уральские авиалинии" уточнили, что рейсы в Москву выполняются в штатном режиме.

"Однако могут быть небольшие отклонения от графика, связанные с последствиями неблагоприятных метеоусловий. Отмен рейсов нет", – сказала собеседница агентства.

Аэропортовые службы столицы были переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. В авиагаванях проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.

В ночь на 10 января столичный аэропорт Внуково сообщил о возвращении к штатной работе, несмотря на сложные метеоусловия.

При этом ограничения на прилет в столичном аэропорту Шереметьево были продлены до 10:00 по московскому времени. Все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.