Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями будет доставлять багаж пассажирам на дом

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево начнет доставлять задержанный из-за непогоды багаж пассажирам на дом. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Такое решение было принято совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа терминала C.

Услуга доставки распространяется на пассажиров, в чьем багаже нет предметов первой необходимости и товаров, требующих таможенного декларирования. Чтобы воспользоваться ей, необходимо заполнить специальную форму на сайтах авиакомпаний, указав свои рейсовые данные и адрес.

Также отмечается, что задержки возникли из-за сложных погодных условий, которые привели к замедлению работы наземной техники.

Ранее Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Сотрудники ведомства приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров.