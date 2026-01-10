Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Транспорт

Аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями будет доставлять багаж пассажирам на дом

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево начнет доставлять задержанный из-за непогоды багаж пассажирам на дом. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Такое решение было принято совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа терминала C.

Услуга доставки распространяется на пассажиров, в чьем багаже нет предметов первой необходимости и товаров, требующих таможенного декларирования. Чтобы воспользоваться ей, необходимо заполнить специальную форму на сайтах авиакомпаний, указав свои рейсовые данные и адрес.

Также отмечается, что задержки возникли из-за сложных погодных условий, которые привели к замедлению работы наземной техники.

Ранее Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьево. Сотрудники ведомства приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика