Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 10:19

Шоу-бизнес

Лидеру группы "Бумбокс" грозит до 15 лет тюрьмы за финансирование ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), может получить в России до 15 лет лишения свободы, заявила в беседе с РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

В одном из своих интервью Хлывнюк заявлял, что не собирается удалять русскоязычные треки. Также он подчеркивал, что часть доходов от авторских отчислений, поступающих с российских стриминговых сервисов, идет на обеспечение его отряда в ВСУ.

Как пояснила Браун, основанием для привлечения к ответственности может стать финансирование украинской армии. Эта статья предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и конфискацию имущества.

Кроме того, по словам юриста, не исключено и привлечение музыканта по статье о содействии террористической деятельности в случае, если действия ВСУ были официально признаны таковыми.

Ранее суд оштрафовал рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Также ему запрещено 2,5 года администрировать сайты в интернете.

В июле прошлого года МВД объявило Face в розыск. Уточнялось, что у покинувшего Россию рэпера оставались неоплаченные долги по штрафам в размере более 127 тысяч рублей. Однако спустя время карточка музыканта исчезла из базы розыска.

В декабре 2025 года суд заочно заключил рэпера под стражу по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика