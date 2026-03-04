Лидеру группы "Бумбокс" грозит до 15 лет тюрьмы за финансирование ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), может получить в России до 15 лет лишения свободы, заявила в беседе с РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

В одном из своих интервью Хлывнюк заявлял, что не собирается удалять русскоязычные треки. Также он подчеркивал, что часть доходов от авторских отчислений, поступающих с российских стриминговых сервисов, идет на обеспечение его отряда в ВСУ.

Как пояснила Браун, основанием для привлечения к ответственности может стать финансирование украинской армии. Эта статья предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей и конфискацию имущества.

Кроме того, по словам юриста, не исключено и привлечение музыканта по статье о содействии террористической деятельности в случае, если действия ВСУ были официально признаны таковыми.

Ранее суд оштрафовал рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) на 250 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Также ему запрещено 2,5 года администрировать сайты в интернете.

В июле прошлого года МВД объявило Face в розыск. Уточнялось, что у покинувшего Россию рэпера оставались неоплаченные долги по штрафам в размере более 127 тысяч рублей. Однако спустя время карточка музыканта исчезла из базы розыска.

В декабре 2025 года суд заочно заключил рэпера под стражу по делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.