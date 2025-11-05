ТАСС: охранник Анджелины Джоли готовится к военной службе в ВСУ

Фото: 123RF.com/kolonist1982

Приехавшая на Украину актриса Анджелина Джоли не освободила из военкомата задержанного мужчину из ее группы сопровождения. Он уже готовится к военной службе по мобилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на одной из украинских изданий.

По словам источников в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) мужчина был водителем актрисы. Он является гражданином Украины 1992 года рождения.

Кроме того, утверждают источники, мужчину задержали на блокпосту. В ходе проверки выяснилось, что он является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки.

Уточняется, что Джоли и ее представители "не влияли на работу сотрудников ТЦК". При этом официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Другое украинское издание пишет, что задержанный был охранником актрисы, который после проверки в ТЦК "поехал по своим делам". В сам центр Джоли якобы зашла для того, чтобы попроситься в уборную.

Комментируя ситуацию, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) предложил украинским властям представить лицо Джоли, когда ей переведут, с какой целью она якобы посетила ТЦК.

О приезде Джоли в подконтрольный Украине Херсон стало известно 5 ноября. При этом украинские журналисты сообщали, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного из охранников актрисы на блокпосту при въезде в Южноукраинск. С их слов, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы мужчину отпустили.