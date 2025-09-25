Глава ФПБК Бородин призвал запретить актрисе Варнаве въезд в РФ из-за слов о Зеленском

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал закрыть актрисе Екатерине Варнаве въезд в РФ, передает "Газета.ру" со ссылкой на его телеграм-канал.

Вместе с тем Бородин предложил запретить концерты и проекты артистки в стране. Поводом он назвал ее слова о президенте Украины Владимире Зеленском.

Варнава, сейчас проживающая на Кипре, в YouTube-подкасте GlumOFF вспомнила о работе с Зеленским и назвала его открытым и веселым человеком. В то же время она подчеркнула, что знала украинского лидера "в прошлой жизни" и не общалась с ним после победы на президентских выборах.

Бородин указал, что "нельзя считать другом того, из-за кого страдают соотечественники", и заявил, что для "реабилитации" актрисе необходимо дать интервью украинским СМИ и назвать Владимира Путина "настоящим лидером и красавчиком". Он также задался вопросом о том, является ли Россия для Варнавы родиной, а не просто "территорией для заработка".

"Мы готовим обращение проверить Варнаву на иностранное финансирование!" – заключил Бородин.

Ранее ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал иск на 1,5 миллиарда рублей к народной артистке СССР Алле Пугачевой.

Он обратился в суд после ее интервью, которое было опубликовано в Сети 10 сентября. В нем певица затронула многие темы, в том числе впервые рассказала о своем отъезде из России.

Среди причин обращения в суд ветеран указывал оскорбление Пугачевой армии и восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Однако Савеловский суд Москвы оставил иск без движения.

