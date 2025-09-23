Глава ФПБК Бородин раскритиковал вечеринку Собчак с икрой и лобстерами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kdavydova_official

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБК) Виталий Бородин охарактеризовал в своем телеграм-канале вечеринку Ксении Собчак как "бал тщеславия".

Он возмутился отдыхом звезд на фоне "всеобщей боли". По словам Бородина, Собчак своими действиями нарочно провоцирует общество, демонстрируя "красивую жизнь" в неподходящее время.



Кроме того, его возмутил наряд хозяйки вечера – вызывающее платье и золотой чокер с надписью "SEX". Бородин назвал это манифестом.

"Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою "красивую жизнь" на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное – чтобы о ней говорили", – заявил Бородин.

Собчак организовала вечеринку в стиле нулевых, на которой присутствовали Instasamka, Ольга Бузова, Тимати и другие медийные личности. Гостей ожидали столы, обильно сервированные черной икрой, лобстерами и морскими ежами, а также дорогое шампанское.

Ранее певица Лолита Милявская опустилась на колени перед публикой в Нижнем Новгороде, извиняясь за стоимость билетов. Певица отметила, что благодарна зрителям за теплый прием, цветы и аплодисменты, несмотря на стоимость посещения.