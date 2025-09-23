Лолита опустилась на колени, извиняясь за стоимость билетов на концерт в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"

Певица Лолита Милявская опустилась на колени перед публикой в Нижнем Новгороде, извиняясь за стоимость билетов. Об этом сообщается в телеграм-канале "NewsNN | Нижний Новгород".

Со сцены артистка извинилась перед зрителями за дорогие билеты на концерт, которые стоили от трех тысяч рублей. Следом за этим Лолита опустилась на колени в знак благодарности.

"Я очень хотела бы, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество – то, из чего тоже складывается цена на билеты. Я бы очень хотела, чтобы они были дешевыми. Простите меня, что они не совсем дешевые", – обратилась артистка к залу.

Певица отметила, что благодарна зрителям за теплый прием, цветы и аплодисменты, несмотря на стоимость посещения. Зал встретил жест артистки бурными аплодисментами.

Ранее Лолита обратилась с предложением ввести в России обязательное присутствие скорой помощи на концертах на законодательном уровне. Исполнительница рассказала, что во время ее недавнего выступления в Геленджике одной из зрительниц стало плохо.